Macron Korsika'nın Özerklik İsteğini Kabul Etmeyeceklerini Açıkladı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Korsika ziyareti sırasında yaptığı konuşmada adanın statüsü için anayasada özel maddeler ekleyeceklerini, ancak özerkliği kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Korsika ziyareti sırasında yaptığı konuşmada adanın statüsü için anayasada özel maddeler ekleyeceklerini, ancak özerkliği kabul etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi.
Kaynak: Euronews.com