Macron'a tepki için marketindeki Fransız ürünlerini raflardan indirdi
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Macron'a tepki için marketindeki Fransız ürünlerini raflardan indirdi

27.10.2020 14:32 | Son Güncelleme: 27.10.2020 14:37
Macron'a tepki için marketindeki Fransız ürünlerini raflardan indirdi

KÜTAHYA'da market işleten Sefa Koyak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerini protesto etmek amacıyla, raflarından Fransız ürünlerini indirip satmama kararı aldı.

KÜTAHYA'da market işleten Sefa Koyak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed'i hedef alan sözlerini protesto etmek amacıyla, raflarından Fransız ürünlerini indirip satmama kararı aldı.

Cemalettin Mahallesi'nde market işleten Sefa Koyak, Fransa'da Müslümanların maruz kaldığı saldırılar ve Macron'un İslam'a yönelik söylemleri sonrası 'boykot' kararı aldı. Raflarında bulunan Fransız ürünlerini indirerek iade eden Koyak, "Fransa'da peygamber efendimize karşı yapılan hakaret ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısından dolayı Fransız mallarını boykot kararı aldık. Firma yetkililerini arayarak bu malları iade alması için talepte bulunduk. Gelip mallarını alıp götürecekler. Bu duyarlılığı diğer esnaf arkadaşlarımızdan ve vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Karınca misali bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bunun karşılığı olur ve Fransız mallarını tüm ülkede boykotunu sağlayabiliriz" dedi.Markete alışveriş için gelen Nurettin Yıldırım da boykota destek verdiğini ifade ederek, "Fransa'da peygamber efendimize hakaret edildi. Avrupa Müslümanlar zor günler geçiriyor. Cumhurbaşkanımız Fransız mallarının boykot edilmesini istedi. Ben de bir vatandaş ve esnaf olarak katılıyorum. Bundan sonra Fransız mallarını evime almayacağım ve Fransız mallarını kesinlikle kullanmayacağım" şeklinde konuştu.


Macron'a tepki için marketindeki Fransız ürünlerini raflardan indirdi
Macron'a tepki için marketindeki Fransız ürünlerini raflardan indirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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