Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane"

14.11.2020 12:22 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:40

- Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane" Elit Master Lig Sonbahar Master Cup hakkında konuşan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Elit Master Lig organizatörlerine çok teşekkür ediyorum.

- Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane"

ANTALYA - Elit Master Lig Sonbahar Master Cup hakkında konuşan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, "Elit Master Lig organizatörlerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adı gibi elit bir lig. Biz de iddialı bir şekilde 3 yıldır geliyoruz. Ama her şeyden önce söyleyeceğimiz şu; futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane" dedi.

Elit Master Lig Sonbahar Master Cup, Türkiye genelinden 18 takımın katılımıyla ekim ayı içerisinde Antalya'da düzenlendi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvaya Maçka Belediyesi Veteranlar, Osmaniye 7 Ocak Masterlar, Karma Takım, Eruh Masterlar, Ağrı Veteranlar, Fenerbahçe Masterlar, Hendek Belediyesi Veteranlar, Mardin Dunaysır Veteranlar, Bakırköy Çamlık Masterlar, Kalkedon Masterlar, Muş Masterlar, Dinamo Tonya, Golden Masterlar, Kızıltepe Masterana, Uzunköprü Veteranlar, Adıyaman Karma, Beşiktaş Masterlar ve Falcon Masterlar katılım gösterdi.

Yarı final oynama başarısı gösteren Maçka Belediyesi Veteranlar'da top koşturan Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan da İhlas Haber Ajansı'na turnuva hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Koçhan, "Öncelikle ben Elit Master Lig organizatörlerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten adı gibi elit bir lig. Biz 3 yıldır hemen hemen bu tarz turnuvalara katılıyoruz. Ama her zaman takımlarıyla, yöneticileriyle nezaketten uzaklaşmayan çok kaliteli bir lig. Aynı zamanda biz bölgeler arası ligde de oynuyoruz. Aynı kalite ve dostluk orada da devam ediyor. Bu anlamda tüm organizasyonu tebrik ediyorum. Gerçekten bizim mutluluk duyarak, severek, gönülden katıldığımız bir lig. Futbol kalitesine geldiğimizde; burada daha önce de organizasyonlar oldu, izledik. Bu kadar kaliteli bir organizasyona şahsım ve takımım olarak rastlamadık. Trabzonlular hep iddialı olur biliyorsunuz. Maçka da Trabzon'da önemli bir ilçe. Biz iddialı bir şekilde 3 yıldır geliyoruz. Bizim bir sloganımız vardı; 'Şampiyon olmak önemli değil, şampiyon kalmak önemli'. Buraya şampiyon kalmaya geldik. Ama her şeyden önce söyleyeceğimiz şu; futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane. Onun için futbol bahane, dostluk şahane diyorum" ifadelerini kullandı.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: 'Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane'
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: 'Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane'
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: 'Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane'
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: 'Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ: 'Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu'
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Gümüşdağ: "Türkiye ve Başakşehir için tarihi bir galibiyet oldu"
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, görevinden istifa etti
İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, görevinden istifa etti
Belediye Başkanı Bilgin'den milli sporculara ödül
Belediye Başkanı Bilgin'den milli sporculara ödül
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum İlham Aliyev Donald Trump Meral Akşener
Magazin Tarkan Ezgi Mola Cansu Dere Şebnem Bozoklu
Spor Samatta Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Türk Medya Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan: "Futbol güzel, şahane ama dostluk daha şahane" - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 12:39:59. #1.14#
title