Maçın spikeri bile dondu kaldı! Alanya-Trabzonspor karşılaşmasına damga vuran an - Haberler
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Maçın spikeri bile dondu kaldı! Alanya-Trabzonspor karşılaşmasına damga vuran an

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 10. dakikasında maçı izlemek için ağaca tırmanan taraftarlar yayıncı kuruluş ekranlarına yansıdı. Mücadeleyi anlatan spiker gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Alanyaspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer, 4-0 kazanarak liderliğini perçinledi. Mücadelenin 10. dakikasında yayıncı kuruluş ekranlarına yansıyan görüntü ise gündeme oturdu.

Maçın spikeri bile dondu kaldı! Trabzonspor-Alanya karşılaşmasına damga vuran anGörüntü: Beinsports

İKİ TARAFTAR AĞACA TIRMANDI

Stadyuma giremeyen iki taraftar çözümü ağaca tırmanmakta buldu. Ağacın tepesinde maçı izleyen taraftarların görüntüsü mücadelenin 10. dakikasında yayıncı kuruluş ekranlarına geldi. Gördüğü manzara karşısında oldukça şaşıran karşılaşmanın spikeri taraftarların tehlikeli bir iş yaptıklarını belirtti.

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