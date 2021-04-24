Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu
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Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu

Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu
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Gökhan'ın pasıyla Adem Ljajic sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu, Kvrzic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır ise bunun ardından penaltı noktasını gösterdi. Cüneyt Çakır'ın bu kararı sosyal medyada yine tartışma konusu oldu. Birçok futbolsever, pozisyonun penaltı olmadığı görüşünde birleşti.

Beşiktaş-Kayseri maçının ilk dakikasında verilen penaltı yine çok konuşulacak. Gökhan Töre'nin pasıyla sol çaprazdan içeriye giren Ljajic, Kvrzic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Çakır, maçın ilk dakikasında penaltı düdüğünü çaldı. Kayserili oyuncuların da bir itirazı oldu, VAR'dan da Çakır'a aksi bir karar önerisi gelmedi ve penaltı onaylandı.

GHEZZAL ATTI

Topun başına geçen Ghezzal, penaltıda hata yapmadı. Cezayirli futbolcunun kariyerindeki ilk penaltı golü oldu bu. Cezayirli futbolcu, ilk yarıda takımının ataklarının hemen hepsinde pozisyonları başlatan isimdi.

Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu
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