Maçın ilk dakikasında Ljajic'in pozisyonuna penaltı veren Cüneyt Çakır tartışma konusu oldu

Gökhan'ın pasıyla Adem Ljajic sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu, Kvrzic'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır ise bunun ardından penaltı noktasını gösterdi. Cüneyt Çakır'ın bu kararı sosyal medyada yine tartışma konusu oldu. Birçok futbolsever, pozisyonun penaltı olmadığı görüşünde birleşti.