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Maçın ardından

25.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:43
Maçın ardından

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Bizim için maçı kayıpsız geçmek çok önemliydi.

TFF 1. Lig'de Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 3-1 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Yücel İldiz, "Bizim için maçı kayıpsız geçmek çok önemliydi." dedi.

İldiz, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, hayatını kaybeden Türk futbolunun ve Trabzonspor'un önemli isimlerinden Özkan Sümer'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Karşılaşmada kazanmak için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden İldiz, "Bu ligde her maç zor. Şu anda bizim için maçı kayıpsız geçmek çok önemliydi. Net bir skorla kazandık. Yukarıları gördük. Oyuncularımla konuştum, önemli olan sezon sonunda buralarda olmak." diye konuştu.

Recep Uçar: "Bizden daha çok maçı isteyen Altay takımı vardı"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, rakiplerinin hücum hattında kaliteli isimlerin yer aldığını ve özellikle kendi sahasında çok pozisyona giren bir takım olduğunu söyledi.

Müsabakada oyun üstünlüğünü bir türlü alamadıklarını kaydeden Uçar, "Teknik taktik boyutu dışında karşılaşmanın başından sonuna kadar bizden daha çok maçı isteyen, birlikte hareket eden Altay takımı vardı, Altay'ın galibiyeti hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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