Demir Grup Sivasspor - Villarreal maçının ardından

Demir Grup Sivasspor Yardımcı Antrenörü Bülent Albayrak, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Villarreal'e sahalarında 1-0 yenildikleri maçta oyuncularının sergilediği performanstan memnun olduğunu söyledi.

Albayrak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugünkü maçın hem Türkiye hem de Sivasspor için çok önemli olduğunu belirtti.

Avrupa'nın çok üst düzey takımlarından birine karşı oynadıklarını dile getiren Albayrak, "Maçta inanılmaz mücadele ettik. Yediğimiz golün haricinde çok fazla pozisyon vermedik. Golden hemen önce Fayçal'ın bir pozisyonu var. İyi vurabilseydi belki biz öne geçecektik. O top döndü ve bize gol oldu. Takımımızın göstermiş olduğu mücadeleden son derece memnunum. İnanılmaz mücadele ettiler ve bu takım 3 günde bir maç oynuyor. Aynı oyuncularla oynuyoruz. Oyuncuların fedakarca mücadelesi gerçekten bizi çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Albayrak, grupta son maçlarında Maccabi Tel-Aviv ile deplasmanda karşılaşacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Biz Tel-Aviv'e final maçı oynamaya gideceğiz. Onları orada yenmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Burada iyi oynadığımız maçta 2-1 mağlup olmuştuk. Biz onları orada yenebilecek güçteyiz. Bu gruptan orada güzel bir galibiyet alıp çıkmamız lazım. Söylemek istediğim başka bir şey de hastalık nedeniyle, sakatlık nedeniyle, Kovid-19 nedeniyle, bunu dile getirdiğimizde yapılan eleştiriler... Sürekli şikayet ediyoruz gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu sadece bilgilendirme. Bugün 15 kişiyle sahaya çıktık. 15'inci oyuncumuz kaleciydi. Ağlama ya da şikayet anlamında olan bir şey değil. Biz sene başında güzel ve geniş bir kadro kurduk. Türkiye Kupası, Avrupa Kupaları ve Türkiye liginde oynayabilecek bir kadroydu. Sonuçta bütün bunları hesaplayarak girdik lige. Biz Kovid-19'u hesaplayamadık. Türkiye'de en fazla darbeyi bize vurdu. 2-3 arkadaşımız sadece 2 antrenmanla sahaya çıktı. Bu çok kolay bir şey değil."

Albayrak, bütün bunlara rağmen mücadele eden oyuncularını yürekten kutladığını vurgulayarak, "Sadece üzüntümüz evimizde mağlup olmak. Ülke puanına katkıda bulunamadık, bu üzüyor bizi." yorumunu yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya