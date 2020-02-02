02.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 02.02.2020 19:42

Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği lider Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, taktiksel olarak güzel bir maç çıkardıklarını ve önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig liderini taraftarlarının desteğiyle yenebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kulüp yönetiminin kendisine inandığını ifade eden Sumudica, şöyle konuştu:

"Bu galibiyeti başkanımıza armağan ediyorum. Küçük bir ameliyat geçirdi. Ayrıca eski başkanımız Adil Konukoğlu'na da armağan ediyorum. İlk olarak oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalecimiz harika maç çıkardı. Oyuncularımız, terlerinin son damlasına kadar savaştı. Taktiksel olarak güzel bir maç çıkardık. Taraftarlarımızın futbolu çok sevdiğini gördüm. Takımımızın arkasında itici bir güç oldular. Bu galibiyeti hak ettik. İlk sıradaki takıma karşı kazandık. 3-4 galibiyet daha alırsak, buraya geldiğimde verdiğim sözü tutmuş olurum. Karşı takım ailem bile olsa hiç düşünmeden sonuna kadar mücadele ederim. Karşı takımın oyuncusu benimle diyaloğa girdi. Ben de cevabını verdim ve üzerime yürüdü. Ben onların alanına bile geçmemiştim. Rakip takımın teknik heyeti bizim alana girdi. Çok tecrübeleri bir hocaları var. Kendisine saygı duyuyorum."

Çalımbay: "Bu maçtan önemli dersler alacağız"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direk Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK'nin haklı bir galibiyet aldığını dile getirdi.

Hakem Arda Kardeşler'in güzel maç yönettiğini kaydeden Çalımbay, "Yaptığımız hatalardan dolayı ilk yarı şanssız bir gol yedik. İkinci yarı güzel pozisyonlar bulduk ama yeterli değildi. Özellikle son 20 dakikada önemli pozisyonlar yakaladık fakat değerlendiremedik. Kontrataklarda etkili olamazsak, goller bulamazsak, pozisyona giremezsek, bu yenilgi gayet normal. Bunlar önemli değil. Final maçlarımıza daha dikkatli hazırlanıp, bu maçtan önemli dersler alacağız. Hatalar yaptık. Hak ettiğimiz bir mağlubiyetti. " ifadelerini kullandı.

Rumen teknik adam Sumudica'nın kendisine yakışmayan hareketlerde bulunduğunu da ileri süren Çalımbay, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizlerin örnek olması gerekiyor. Teknik direktör arkadaşımızın yaptığı çok ayıp. Benim oyuncuma 5 işareti yapıp, saldıramazlar. Bu hareketler Gaziantep FK takımına yakışmıyor. (Sumudica) Bu takıma yakışmayan hareketler yaptı. Biz ona ne kadar saygılı davrandıysak, kendisi arkadaşlarımıza o kadar kötü davrandı. Hakem arkadaşımız iyi maç yönetti ama bir kez bile ikaz etmedi. Hakemin böyle şeylere izin vermemesi gerekiyor. Bizi tahrik etmemesi gerekiyor. Ben bu zamana kadar 2 sarı kart gördüm. O da çizgiyi geçtiğim içindi. Kulüp başkanının bunu ikaz etmesi lazım. Teknik direktör, topluma örnek olması gereken bir insan. Bu davranış yarın ters tepebilir."

Kaynak: AA