09.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:08

TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında Ekol Göz Menemenspor'a 2-1 yenilen İstanbulspor'da teknik sorumlu Tamer Avcı, iyi bir mücadele verdiklerini söyledi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Karşılaşmaya 2-0, 3-0 önde başlayabilirdik. Gerçekten çok pozisyon bulduk. Atamadık, daha sonra duran toptan golü yedik. 2. yarı daha çok pozisyon bulduk ama atamadık. Rakibimiz 1-2 kez geldi ve golleri buldu. Oyuncularımız özverili oynadı. Rakibimizi kutluyoruz." diye konuştu.

Ekol Göz Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, iki devrede de farklı bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "İlk yarıda oyun olarak iyiydik. Öne de geçtik. İkinci yarı İstanbulspor baskılı bir oyun sergiledi ve golü de buldu. Son dakikaya kadar savaşan bir takımız. Maçı kazandık, çok mutluyuz. Çok iyi oynadığımız maçlardan biri değil ama vasat oynarken kazanmak da güzel." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA