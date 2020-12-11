Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne havlu attı

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçında konuk olduğu Maccabi Tel Aviv'e 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Böylece son temsilcimiz de Avrupa'dan elenmiş oldu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Maccabi Tel Aviv ile Demir Grup Sivasspor, karşı karşıya geldi. İsrail'de oynanan mücadelede temsilcimiz rakibine tek golle boyun eğdi.

Mücadelenin tek golü 66. dakikada Maccabi'nin defans oyuncusu Enric Saborit'ten geldi.

Bu sonuçla 6 puanda kalan Sivasspor, grubunu üçüncü sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Böylece son temsilcimiz de Avrupa'dan elenmiş oldu. Puanını 11 yapan Maccabi Tel Aviv ise adını bir üst tura yazdırdı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma Letonyalı hakem Andris Treimanis'in çaldığı düdükle başladı.

Dakika 4: Sivasspor'da Kayode sol kanattan ceza sahasına girmeye çalıştı ama rakibi izin vermedi.

Dakika 17: Maccabi'de savunma arkasına sızan Kandil kendisine atılan pasa yetişemeyince top auta çıktı.

Dakika 38: Sivasspor'da Fajr'ın sağ kanattan yaptığı ortasına hiçbir arkadaşı dokunamadı.

Dakika 42: Sivasspor'da Robin'in sağ kanattan yaptığı ortasını Maccabi savunması uzaklaştırdı.

Dakika 45: Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Dakika 46: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

Dakika 66: Maccabi Tel Aviv, Saborit'in attığı golle 1-0 öne geçti. Bomboş bir şekilde orta yuvarlaktan ceza yayına kadar topu süren Saborit'in şutu kaleci Samassa'nın üstünden ağlarla buluştu.

Dakika 90: Mücadele temsilcimiz Sivasspor'un 1-0'lık mağlubiyetiyle sona erdi.