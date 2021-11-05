Szalai'yi Van Dijk'a benzeten İngilizler bombayı patlattı! Çılgın bedelle Chelsea'ye gidiyor - Haberler Spor
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Szalai'yi Van Dijk'a benzeten İngilizler bombayı patlattı! Çılgın bedelle Chelsea'ye gidiyor

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Fenerbahçe, Szalai'ye devre arasında veda edebilir. İngiliz basınında, Chelsae'nin 20 milyon euroya transferi bitireceği yazıldı. Attila Szalai, Liverpool'un yıldızı Van Dijk'a benzetildi.

Attila Szalai'yi elde tutmak her geçen gün zorlaşıyor. İngiliz basınından The Sun, " Chelsea, Macar Van Dijk'ı Attila Szalai'yi ocak ayında kadroya katmak istiyor. 20 milyon euro önerecekler" başlığını attı. İngiliz taraftar Szalai araştırmasına başladı.

'Macar Vin Dijk' benzetmesi yapılan Szalai, çılgın bedelle Chelsea'ye gidiyor

"SEVILLA İSTİYOR"

İngiliz taraftarlar, sosyal medyada Szalai'nin Chelsea'ye katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğu şeklinde yorumlar yaptı. Futbolcuyu Sevilla'nın da istediği, transferin kolay olmayacağı görüşleri belirtildi.

Szalai'yi Van Dijk'a benzeten İngiliz medyası, bombayı patlattı! Chelsea'ye gidiyor

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