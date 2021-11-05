Szalai'yi Van Dijk'a benzeten İngilizler bombayı patlattı! Çılgın bedelle Chelsea'ye gidiyor

Attila Szalai'yi elde tutmak her geçen gün zorlaşıyor. İngiliz basınından The Sun, " Chelsea, Macar Van Dijk'ı Attila Szalai'yi ocak ayında kadroya katmak istiyor. 20 milyon euro önerecekler" başlığını attı. İngiliz taraftar Szalai araştırmasına başladı.

"SEVILLA İSTİYOR"

İngiliz taraftarlar, sosyal medyada Szalai'nin Chelsea'ye katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğu şeklinde yorumlar yaptı. Futbolcuyu Sevilla'nın da istediği, transferin kolay olmayacağı görüşleri belirtildi.

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