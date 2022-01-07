Maç sonunda ilginç görüntüler! Kaleci Ertaç, topu Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
Yeni Malatya'nın kalecisi Ertaç, Trabzon maçının bitiş düdüğüyle topu hakem Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı. Ertaç, Aydınus'un yanına koşup özür diledi. Ardından renkli görüntüler ortaya çıktı.
Süper Lig'in son sırasında yer alan Yeni Malatya, Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 kaybetti. Maçın bitiş düdüğü gelince topa sinirle vuran Ertaç, hakem Fırat Aydınus'u nişanladı.
ÖZÜR DİLEDİ
Topun sert şekilde isabet ettiği Aydınus, bir süre sendeledi. Ertaç, Aydınus'un yanına gidip özür diledi. Ardından ikili sarılıp olayı tatlıya bağladı.
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