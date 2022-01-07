Maç sonunda ilginç görüntüler! Kaleci Ertaç, topu Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı - Haberler Spor
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Maç sonunda ilginç görüntüler! Kaleci Ertaç, topu Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Yeni Malatya'nın kalecisi Ertaç, Trabzon maçının bitiş düdüğüyle topu hakem Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı. Ertaç, Aydınus'un yanına koşup özür diledi. Ardından renkli görüntüler ortaya çıktı.

Süper Lig'in son sırasında yer alan Yeni Malatya, Trabzonspor'a deplasmanda 1-0 kaybetti. Maçın bitiş düdüğü gelince topa sinirle vuran Ertaç, hakem Fırat Aydınus'u nişanladı.

Maç sonunda ilginç görüntüler! Kaleci Ertaç, topu Fırat Aydınus'u kafasına nişanladı!

ÖZÜR DİLEDİ

Topun sert şekilde isabet ettiği Aydınus, bir süre sendeledi. Ertaç, Aydınus'un yanına gidip özür diledi. Ardından ikili sarılıp olayı tatlıya bağladı.

Maç sonunda ilginç görüntüler! Kaleci Ertaç, topu Fırat Aydınus'un kafasına nişanladı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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