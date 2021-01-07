Maç sonrası futbolcular birbirine girdi
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Maç sonrası futbolcular birbirine girdi

07.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:02
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi

Darıca Gençlerbirliği ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanan futbol müsabakası sonrasında kavga çıktı Futbolcular bir birine girerken tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Darıca Gençlerbirliği ile Büyükçekmece Tepecikspor arasında oynanan futbol müsabakası sonrasında kavga çıktı Futbolcular bir birine girerken tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Kocaeli ekiplerinden 3. Lig B Grup'ta mücadele eden Darıca Gençlerbirliği ile İstanbul ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor karşı karşıya geldi. Mücadele de Büyükçekmece Tepecikspor 77. dakikada Erçağ Evirgen'in attığı golle öne geçti. Darıca Gençlerbirliği ise, 90+5. dakikada Emre Alan'ın attığı golle beraberliği yakaladı. Son dakikada atılan golle 1-1 tamamlanan mücadelenin ardından statta bir anda sinirler gerildi. 2 takımın futbolcularının karşı karşıya geldiği gerginlik, kavgaya dönüştü. Bununla birlikte stat bir anda savaş alanına döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga, yaklaşık 20 dakika sürdü. Büyükçekmece Tepeciksporlu bir futbolcunun ise, kavga eden futbolcuları sakinleştirmeye çalışan hakeme tekme atması ise dikkat çekti Futbolcular, sahaya giren çevik kuvvet ekiplerinin müdahaleleri sonucunda güçlükle ayrılabildi. - KOCAELİ

Maç sonrası futbolcular birbirine girdi
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi
Maç sonrası futbolcular birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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