Maç Özeti: Inter 2-1 Ludogorets

04.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:21

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Giuseppe Meazza'da Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşan Inter maçtan 2-1 galip ayrıldı. Cristiano Biraghi ve Romelu Lukaku'nun golleriyle maçı kazanan Inter turu geçmiş oldu. Maçın önemli anları ve gollerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.