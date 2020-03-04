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Maç Özeti: Inter 2-1 Ludogorets

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Giuseppe Meazza'da Bulgaristan ekibi Ludogorets ile karşılaşan Inter maçtan 2-1 galip ayrıldı. Cristiano Biraghi ve Romelu Lukaku'nun golleriyle maçı kazanan Inter turu geçmiş oldu. Maçın önemli anları ve gollerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

04.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:21

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 'da Bulgaristan ekibi ile karşılaşan Inter maçtan 2-1 galip ayrıldı. Cristiano Biraghi ve 'nun golleriyle maçı kazanan Inter turu geçmiş oldu. Maçın önemli anları ve gollerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Kaynak: Dugout

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