Maç öncesi dostluk yemeği
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Maç öncesi dostluk yemeği

17.10.2020 15:52 | Son Güncelleme: 17.10.2020 15:56
Maç öncesi dostluk yemeği

Süper Lig'de bugün oynanacak Kayserispor-Sivasspor maçı öncesi yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu.

Süper Lig'de bugün oynanacak Kayserispor-Sivasspor maçı öncesi yöneticiler dostluk yemeğinde buluştu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri, DG Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticiler dostluk yemeğinde bir araya geldi. Samimi bir ortamda dostluk havasında geçen yemekte iki takımın durumu, bugün oynanacak maç ile genel futbol konuları konuşuldu.

Sivasspor yönetimi gösterdiği misafirperverlikten ötürü Kayserispor'a teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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