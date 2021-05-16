Maç bitti bayrağını kapan kendini dışarı attı! İşte il il şampiyonluk kutlamaları

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta taraftarlar Türkiye'nin dört bir yanında sokaklara döküldü. Tam kapanmaya rağmen arabalarıyla konvoy oluşturan taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı. Pandemi kuralları nedeniyle dışarı çıkmayan birçok taraftar ise şampiyonluk coşkusunu evlerinin balkonunda yaşadı.

Süper Lig'de tarihi sezonda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanıyor. Sokaklara dökülen siyah-beyazlı taraftarlar büyük bir coşku yaşıyor.

İşte Türkiye'den şampiyonluk manzaraları:

NEVZAT DEMİR TESİSLERİ'NDE BÜYÜK COŞKU

Beşiktaş'ın İzmir'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek büyük sevinç yaşadı.

ÇARŞI YANIYOR

Beşiktaş, İzmir deplasmanında şampiyonluğunu kazanmasının ardından semtte taraftarlar sokaklara indi. Siyah-beyazlı taraftarlar, sokağa çıkma yasağına rağmen Çarşı'da meşalelerle kutlamalar yaptı.

GAZİANTEP'TE BALKONDA KUTLAMA

Gaziantep'te tam kapanma ve şampiyonluk kutlamalarının yasak olması nedeniyle sokağa çıkamayan bazı taraftarlar ise evlerinin balkonunda kutlama yapmayı tercih etti. Öte yandan kent genelindeki cadde sokak ve meydanlardaki yoğun güvenlik önlemleri ise dikkat çekti.

ANTALYA SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Antalya'da siyah-beyazlı taraftarlar tam kapanmaya karşın sokağa çıkıp meşale ve havai fişekli kutlama yaptı, polis ekipleri konvoy yapan araçların önünü kesti.

İZMİR'DE BÜYÜK COŞKU

İzmir'de şampiyonluk coşkusu yaşayan taraftarlar "Şampiyon Beşiktaş" şeklinde sloganlar attı. Çoğu taraftar Beşiktaş bayrağını sallarken, bazı taraftalar ise meşale yaktı. Taraftar grubu Beşiktaşlı futbolcuları otel önünde beklemeye devam ederken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Daha sonra çevik kuvvetlerince taraftar grubu Cumhuriyet Meydanı'na gönderildi.

Beşiktaş kafilesinin kaldığı otele gelen taraftarlar Beşiktaşlı oyuncu Cenk Tosun'a sevinç gösterisinde bulundu.

AFYONKARAHİSAR'DA ŞAMPİYONLUK TURU

Afyonkarahisar'daki Beşiktaş taraftarları şehrin işlek caddelerinde araçlarıyla şampiyonluk turları attı. Kutlamalara bazı vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından katıldı.

ANKARA'DA MEYDANLAR DOLDU

Ankara'da siyah-beyazlı taraftarlar takımlarının şampiyonluklarını büyük bir coşkuyla kutladı.

İSTANBUL'DA HALAY ÇEKEREK KUTLADILAR

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen kadınlar, halay çekerek takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

BEŞİKTAŞ ARMASI, GALATA KULESİ'NE YANSITILDI

Beyoğlu Belediyesi, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın armasını Galata Kulesi'ne yansıttı.