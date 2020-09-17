M3 para arzı arttı
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M3 para arzı arttı

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,46 artışla 3 trilyon 343,8 milyar liraya yükseldi.

M3 para arzı arttı
17.09.2020 14:53 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:56

En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,46 artışla 3 trilyon 343,8 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 11 Eylül itibarıyla M3 para arzı, yüzde 0,46 artışla 3 trilyon 343 milyar 783 milyon 181 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 4 Eylül'de 3 trilyon 328 milyar 549 milyon 292 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,33 azalarak 340 milyar 922 milyon 245 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,67 artarak 669 milyar 757 milyon 670 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,25 düşüşle 1 trilyon 72 milyar 437 milyon 790 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,09 artışla 950 milyar 326 milyon 367 bin lira oldu.

Kaynak: AA

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