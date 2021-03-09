Lyon'dan sonra Marsilya da Ersin'e talip oldu, Beşiktaş 10 milyon euro istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Lyon'dan sonra Marsilya da Ersin'e talip oldu, Beşiktaş 10 milyon euro istedi

09.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:10

Lyon'un ardından bir başka Fransız ekibi Marsilya da Kara Kartal'ın genç kalecisinin peşine düştü. Sezon sonu için şimdiden girişimlerde bulunan Ligue 1 ekibi, transferde ısrarcı. Siyah-beyazlılar ise yetenekli file bekçisi için 10 milyon euro istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'dan geçen sezonun son bölümünde formayı alan Ersin Destanoğlu, ortaya koyduğu istikrarlı performansla kaleyi bırakmamıştı. Kendisini en iyi şekilde geliştirmeye devam eden 20 yaşındaki file bekçisi, başarılı görüntüsü sonrasında transfer piyasasının da gözdesi haline gelmişti.

Fransa Lig 1 ekibi Lyon'un takibinde bulunan Ersin'e, aynı ülkeden başka bir kulübün de talip olduğu ortaya çıktı. Genç kaleciyi takibe alan Marsilya'nın, sezon sonunda Ersin'i kadrosuna katmak için şimdiden siyah-beyazlılarla temaslara başladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ FİYATI BELİRLEDİ: 10 MİLYON EURO

Ara transfer döneminde de Ersin Destanoğlu için teklifler alan ancak hepsini geri çeviren yönetim, başarılı kalecinin sezon sonu için fiyatını belirledi. Siyah-beyazlıların, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alması beklenen yetenekli isim için 10 milyon euroluk bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

GELECEK SEZON AVRUPA

Genç file bekçisinin de yeni sezonda kariyerine Avrupa'da devam etme konusuna sıcak baktığı bildirildi.

(Fanatik)

Lyon'dan sonra Marsilya da Ersin'e talip oldu, Beşiktaş 10 milyon euro istedi
Haber Yorumları (6)
QUBİLAY: Boş, şişirmeyin 10m ne güldürmeyin
Cevap Yaz Yayından Kaldır
ERDEM: bu yaştaki adam 10 milyon euroya bedava. yerine o paraya kimi alacaksın?avrupada oynat 2-3 sene şampiyonluk yaşa ondan sonra 20 milyon euro veren olursa sat yoksa yıllarca dursun kalende
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BURAK: Uğurcanın 15 Altayın 12. 5 olduğu yerde onlardan yaşça küçük maçların yarısında gol yememiş Ersin 10 olması çok Normal . Uğurcan 26 yaşında Altay 23 Ersin 19 . Futbolda Potansiyel diye birşey var . Uğurcan en fazla bu kadar gelişir ama Ersinin önü çok açık şuanda bile Altaya yakın performansta .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Nükhet Duru Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Esra Dermancıoğlu
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Bakkal Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Donald Trump Tolga Demirci
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lyon'dan sonra Marsilya da Ersin'e talip oldu, Beşiktaş 10 milyon euro istedi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 12:22:27. #1.15#
title