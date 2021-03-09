Lyon'dan sonra Marsilya da Ersin'e talip oldu, Beşiktaş 10 milyon euro istedi

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Lyon'un ardından bir başka Fransız ekibi Marsilya da Kara Kartal'ın genç kalecisinin peşine düştü. Sezon sonu için şimdiden girişimlerde bulunan Ligue 1 ekibi, transferde ısrarcı. Siyah-beyazlılar ise yetenekli file bekçisi için 10 milyon euro istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın'dan geçen sezonun son bölümünde formayı alan Ersin Destanoğlu, ortaya koyduğu istikrarlı performansla kaleyi bırakmamıştı. Kendisini en iyi şekilde geliştirmeye devam eden 20 yaşındaki file bekçisi, başarılı görüntüsü sonrasında transfer piyasasının da gözdesi haline gelmişti.

Fransa Lig 1 ekibi Lyon'un takibinde bulunan Ersin'e, aynı ülkeden başka bir kulübün de talip olduğu ortaya çıktı. Genç kaleciyi takibe alan Marsilya'nın, sezon sonunda Ersin'i kadrosuna katmak için şimdiden siyah-beyazlılarla temaslara başladığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ FİYATI BELİRLEDİ: 10 MİLYON EURO

Ara transfer döneminde de Ersin Destanoğlu için teklifler alan ancak hepsini geri çeviren yönetim, başarılı kalecinin sezon sonu için fiyatını belirledi. Siyah-beyazlıların, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alması beklenen yetenekli isim için 10 milyon euroluk bonservis beklentisi içinde olduğu öğrenildi.

GELECEK SEZON AVRUPA

Genç file bekçisinin de yeni sezonda kariyerine Avrupa'da devam etme konusuna sıcak baktığı bildirildi.

(Fanatik)