Lydia Holding kimin, Lydia Holding sahibi kim?

Galatasaray, Lydia Holding ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma, kulübün finansal gücünü artıracak bir adım olarak görülüyor. Ancak bu anlaşmanın ardından Lydia Holding'in kimin olduğu ve sahibinin kim olduğu merak konusu oldu.

GALATASARAY'A YENİ SPONSOR

Galatasaray Lydia Holding ile bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada

"Türk sporunun öncüsü Galatasaray, sürdürülebilir ve yenilikçi iş modelleriyle faaliyet gösteren, ülkemizin önde gelen holdinglerinden Lydia Holding ile bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.

İş birliği kapsamında Lydia Holding, 2025 - 2026 sezonu boyunca Galatasaray Erkek Futbol A Takımımızın şort arkası sponsoru oldu.

Sponsorluk anlaşmasına ilişkin basın lansmanının tarihi, ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.

LYDİA HOLDİNG SAHİBİ KİM?

Lydia Holding hakkında bilgiler kısmında şu bilgiler yer alıyor:

Şirketimiz 1980 yılında faaliyete başlamıştır ve 1994 yılından bu yana Sermaye Piyasası Kurul kaydında olup halka açık nitelikte Borsa İstanbul pazarlarında işlem görmektedir. Yarım asıra yaklaşan faaliyetleri sonrasında şirketimiz Lydia Holding olarak iş dünyasındaki yolculuğunu sürdürmektedir.

Lydia Holding'in esas sözleşmesinde de belirtildiği üzere temel amacı; çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak, kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha kârlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek, sahip olduğu ve/veya olacağı fonlarla, sermaye kazancı ve/veya yatırım geliri elde etmek için yatırımlar yapmak, yatırım yaptığı şirketlerin yönetimine katılmak ve yatırım yönetim hizmeti sunmaktır.

Bu amaçlarına ulaşabilmek için şirketimiz, her nevi ticari, sınai, tarımsal, madencilik, turistik, inşaat, finansal konular başta olmak üzere her türlü iştigal (yeşil enerji, teknoloji, lojistik vb.) konusunda çalışmak gayesi ile kurulmuş ve kurulacak olan yerli veya yabancı şirketlerin sermayelerine ve yönetimlerine katılarak faaliyetlerde bulunabilmektedir.