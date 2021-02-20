Luyindama'nın kanlar içinde kaldığı pozisyonda kırmızı kart çıkmadı! Taraftar çıldırdı
Süper Lig'de oynanan Alanyaspor-Galatasaray maçının ilk yarısında sarı kırmızılı futbolcu Luyindama, Babacar'ın kafasına yaptığı müdahale sonrası kanlar içinde yerde kaldı. Bu pozisyonda hakemin kırmızı kart göstermemesi Galatasaray taraftarını çileden çıkardı.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu.
Mücadelenin 32. dakikasında yaşanan pozisyonda Alanyasporlu Babacar, topa müdahale etmek isterken Luyindama'nın kafasına vurdu. Sarı kırmızılıların başarılı defans oyuncusu kanlar içerisinde yerde kaldı.
Bir süre yerden kalkamayan 27 yaşındaki futbolcunun tedavisi yapılırken hakem oyunu durdurdu. VAR incelemesi sonrasında hakem Zorbay Küçük, kırmızı kartına başvurmadı.
Demokratik Kongolu futbolcu, tedavisinin ardından maça yapılan bandajla devam etmek zorunda kaldı.
"GÖZÜ MÜ ÇIKMASI GEREKİYOR!"
Hakemin bu kararı sonrası Galatasaraylı taraftarlar, sosyal medyada adeta çıldırdı. Verdiği karar sonrası hakemi deyim yerindeyse topa tutan taraftarlar sert ifadeler kullandı.