Lumanza, Norveç'e geri döndü
Norveç ekibi Stabaek, Osmanlıspor'dan eski futbolcusu Tortol Lumanza'yı yeniden kadrosuna kattı.
Norveç ekibi Stabaek, Osmanlıspor'dan eski futbolcusu Tortol Lumanza'yı yeniden kadrosuna kattı.
Stabaek, 1,5 sezondur Osmanlıspor'da forma giyen Kongo asıllı Belçikalı futbolcuyu transfer ettiğini duyurdu.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2017-18 sezonunun devre arasında Stabaek'ten Osmanlıspor'a gelmişti.
Lumanza, geçen sezon Osmanlıspor formasıyla TFF 1. Lig'de 27 maça çıkarken 1 gol attı.
Kaynak: AA
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