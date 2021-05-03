Lüks yatlar Bodrum'u mesken tuttu
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Lüks yatlar Bodrum'u mesken tuttu

İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Haberler | Güncel

Lüks yatlar Bodrum'u mesken tuttu Tam kapanmada yatlarında vakit geçiriyorlar Bodrum'a havadan ve karadan akın eden vatandaşların yanı sıra denizden de çok sayıda vatandaş ilçeye geldi.

Lüks yatlar Bodrum'u mesken tuttu

Tam kapanmada yatlarında vakit geçiriyorlar

MUĞLA - Bodrum'a havadan ve karadan akın eden vatandaşların yanı sıra denizden de çok sayıda vatandaş ilçeye geldi. Özel yatları ile Bodrum açıklarına demirleyen vatandaşlar 17 günlük tam kapanmayı yatlarında geçirmeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 günlük tam kapanma açıklamasının ardından 2'nci konutları Bodrum'da olan vatandaşlar akın akın ilçeye gelmeye başladı. 3 gün boyunca ilçeye uçaklarla ve özel araçlarıyla gelen vatandaşlar trafikte uzun kuyruklar olmasına neden oldu. Havadan ve karadan gelen vatandaşların yanı sıra özel yatlarıyla da Bodrum açıklarına demir atan bazı vatandaşların, 17 günlük tam kapanmayı yatlarda geçirecekleri öğrenildi. Milyon dolarlık yatları Bodrum koylarına demirleyen vatandaşların sadece gıda takviyesi ve temel ihtiyaçlar için limanlara yanaşabileceği öğrenildi. Özel yatlarda zaman geçiren vatandaşlar ise durumlarından hayli memnun.

Kumbahçe tekneciler kooperatif başkanı Vahap Özkan, günübirlik teknelere fazla ilgi olmadığını ama özel tekneleriyle gelen vatandaşların 17 günlük kapanma süresi için ilçeye geldiklerini belirterek, "Günübirlik olarak sadece Ukrayna ve Rus vatandaşlarla birkaç tur yaptık. Bodrum'a gelen turistin paket turları var bunları iptal ettirme şansımız olmadığı için taşımak zorunda olduğumuz için bize müsaade edildi. 17 günlük kısıtlamayı özel yatları olanlar denizde geçiriyor. Özel teknelerini mesken olarak kullanıyorlar. Ev gibi düşünün gidiyor, koya demir atıyorlar, temel gıda malzemelerini almış, gözden uzak steril bir ortamda yaşıyor. Herhangi bir ihtiyacı olursa limanlara gelip ihtiyacını giderebiliyor. Bunun için izin var. Ama tekneyle gezeyim durumuna izin yok" dedi.

Lüks yatlar Bodrum'u mesken tuttu
Lüks yatlar Bodrum'u mesken tuttu
Lüks yatlar Bodrum'u mesken tuttu
Lüks yatlar Bodrum'u mesken tuttu
Lüks yatlar Bodrum'u mesken tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN

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