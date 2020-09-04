Lüks otomobilde karpuz satan sürücüye ceza yağdı Beyoğlu'nda lüks araçla karpuz satan kişiye 1228 lira idari para cezası verilirken, kullandığı araç da 15 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul'da Lamborghini marka lüks spor aracından 5 liraya karpuz satan kişinin İran uyruklu M.H.F. olduğu ortaya çıktı. Ülkesinde sosyal medya fenomeni olan M.H.F. hakkında "Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak" suçuyla trafikten men ve para cezası verildi.

BİR ANDA GÜNDEM OLDU

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde dün yaşanan olayda yabancı uyruklu bir kişinin Lamborghini marka araçla 5 liraya karpuz satması gündem oldu. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmada lüks aracını farklı amaçla kullanan o kişi belirlendi. Emniyete getirilen araç sahibinin İranlı M.H.F. olduğu anlaşıldı.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Araç sürücüsü M. H. F. 'ye "2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Ek 1 (Araçları motorlu araç tescil belgesinde gösterilen maksadın dışında kullanmak ve sürülmesine izin vermek) maddesine göre 1228 lira idari para cezası uygulandı. İranlı M.H.F.'nin kullandığı lüks araç 15 gün süreyle trafikten men edildi.

İNTERNET FENOMENİYMİŞ

Aracı bağlanan İranlı'nın ülkesinde internet fenomeni olduğunu ve internette yayınlamak üzere görüntü çekmek için lüks araçta karpuz sattığını söylediği öğrenildi.

ARACIN FİYATI 5 MİLYON TL

Ünlü İtalyan spor otomobil üreticisi Lamborghini'nin en üst seviyede v12 silindirli motorlu versiyonu olan Aventador ülkemizde 2. el olarak ortalama 5 milyon TL'ye satın alınabiliyor.

En az 700 beygir güç üreten 4 tekerlekten çekişli bu otomobil 0'dan 100 km/s hıza 2.9 saniyede ulaşıyor. Aracın maksimum hızı ise 350 km/s olarak belirtilmiş.

Daha önce yüzde 160 olan bu sınıftaki araçların Özel Tüketim Vergisi Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yüzde 220'ye çıktı. Lüks aracın yıllık Motorlu Taşıtlar Vergisi ise 46 bin TL civarında.