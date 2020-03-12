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Mustafa Turgut, Türkiye, Elazığ, Yaşam, Ekonomi

Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor

Elazığ'da çocukluğundan bu yana güvercin besleyen 70 yaşındaki Mustafa Turgut, nadir bulunan güvercinine 100 bin dolar değer biçiyor. Arapların talip olup 55 bin dolar verdiği güvercinini satmayan Turgut, Türkiye'de 10'dan fazla bu tür kuş olmadığını ve çok nadir bulunduğunu söyledi.

12.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:59
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor

Elazığ'da yaşayan Mustafa Turgut'un (70) 8 yaşında iken komşusunun verdiği güvercinle başlayan kuş sevgisi 62 yıldır devam ediyor. 3 çocuk babası Turgut, çeşitli güvercinlerin yanı sıra özel olarak getirttiği Miski türünün ırkının devam etmesine aracılık ediyor. Turgut'un 46 yıldır bozulmadan ırkı devam eden Miski tür güvercinlerinden "Tek Telli"ye ise birçok kişi talip oluyor. Son olarak Arapların 55 bin dolar verdiği güvercinine 100 bin dolar değer biçen Turgut, bu fiyatın altında bir rakama satma taraftarı olmadığını aktardı.

"1,5 YIL ÖNCE 30 BİN TL'YE ALDIM"

62 yıldır güvercin beslediğini ve Şababın Miski türü olduğunu ifade eden Mustafa Turgut, "1950 yılından beri evlerde besleniyor. 1974 yılında benim elime geçti. Bende çoğaltması için Şanlıurfa'ya yolladım. Arkadaşım üretti, tekrar bana yolladı. Bunu para ile aldım. Bundan bir buçuk yıl önce 30 bin TL'ye aldım. Bir kere Araplar satın almak istedi. Onlar 55 bin dolar verdi. Ben ise 100 bin dolar istiyorum. Öyle anlaşamadık. Vermedim, vermekte istemiyorum. Seviyorum. Bu hayvanı besleyeceğim. Bu hayvanın ismi Tek Telli, bu yapıda orijinal, hiç bozulmamış kuş. Türkiye'de çok nadir bulunur. 1974 yılından beri aynı kan devam ediyor. Bu kuş 5 yaşında, toplamda belki 10 tane yok Türkiye de. Bundan hariç benim 3 tane daha kuşum var. 70 yaşındayım, 62 yıldır ben kuş beslemekteyim. Küçükken bir komşumuz bana bir kuş vermişti. O zaman heveslendim. Bu yaşıma kadar da besledim" dedi.

Mustafa Turgut'un güvercinlerinden görüntüler;

Kaynak: İHA

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