Lukas Podolski'den Fenerbahçe eleştirisi: Şampiyon olmak istiyorsanız daha fazlasını yapmalısınız

Antalyaspor'un yıldız futbolcusu Lukas Podolski, Fenerbahçe ile 1-1 berabere biten maç sonrası açıklamalarda bulundu. Alman futbolcu, Türk hakemleri ve Fenerbahçe için çarpıcı ifadeler kullandı. Podolski, Fenerbahçe'nin sahada bir planı olmadığını ve şampiyon olmak için daha fazlasının ortaya koyulması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynan ve 1-1 biten karşılaşmada sonrada oyuna giren Lukas Podolski, sarı-lacivertlilerin maçta bir oyun planının olmadığını söyledi. Türkiye'de maçların çok durduğunu da belirten Alman futbolcu, "Sahada ortalama 60 dakika futbol oynuyoruz, oyun çok fazla duruyor" dedi.

Podolski'nin açıklamalarının tamamı şöyle:

"HİÇBİR TAKIM BİZİ DOĞRU ANALİZ EDEMEDİ"

Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç hakkında konuşan Lukas Podolski, "Fenerbahçe'nin sahada bir planı olduğunu göremedim. Şu ana kadar hiçbir takım bizi doğru analiz edemedi. Şampiyon olmak ve başarılı olmak istiyorsan, daha fazlasını ortaya koymalısın. Biz şampiyon olmak isteyen bir takıma karşı çok iyi oynadık" dedi.

"MESUT'UN ZAMANA İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in zamana ihtiyacı olduğunu söyleyen Podolski, "Mesut'un daha önce de söylediğim gibi zamana ihtiyacı var. Farklı bir lige geldi ve uzun süreli bir sözleşmesi var. Ben de Galatasaray'a geldiğimde insanların beklentisi çok yüksekti. Yıldız oyuncu olarak bununla başa çıkman gerekiyor. Mesut, İngiltere'den geldi ve karantinaya girdi. Sürekli maç oynanıyor ve koronavirüs problemi var. İnsanlar çok fazla yorum yapıyor. Ancak harika oyuncular bunu çok umursamaz ve sonunda kalitelerini gösterirler" diye konuştu.

"HER HAFTA HAKEM KARARLARI GÜNDEMDE"

Türk futbolu, hakemler ve VAR hakkındaki düşüncelerini aktaran Alman oyuncu, "Trabzonspor ve İstanbul'un büyük kulüplerinin maçlarında hep hakem konuşuluyor. Oyuncuların ya da takımların performansına bakılmıyor. Örneğin Fenerbahçe maçından sonra Antalya'nın iyi oyunuyla ilgili çok az yorum gördüm. Her hafta hakem kararları gündemde. Bunun Türk futboluna bir yararı yok. Hakemler de insan ve hata yapabilirler. Biz de hata yapıyoruz. İnsanların birbirlerine davranışları, yöneticilerin açıklamaları. Hep bir kaos ortamı var. Bu iyi değil" dedi.

"KOMEDİ ŞOV PROGRAMI GİBİ"

"Maçtan sonra hocalar ya da sportif direktör konuşabilir, kararları eleştirebilir. Sonra her şey biter ve bir sonraki maça bakılır. Sahada ortalama 60 dakika futbol oynuyoruz, oyun çok fazla duruyor" diyen yıldız oyuncu, "Bir kişinin penaltı dediğine, diğeri penaltı demiyor. VAR, kararların daha hızlı alınması için getirildi. Ama VAR sonrası hakemler daha fazla tartışılmaya başladı. Herkes birbirine bağırıyor. Komedi şov programı gibi" ifadelerini kullandı.

(FANATİK)