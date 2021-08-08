Lukaku'nun transfer haberini Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba duyurdu

İngiliz ekibi Chelsea, Inter'den Rumelu Lukaku'yu 115 milyon euroya kadrosuna kattı. Lukaku'nun transfer haberini Chelsea ve G.Saray'ın efsanesi Didier Drogba paylaştı. Drogba, "Evine dönüyor" notu ve kalp emojisiyle transferi duyurdu.

Chelsea, daha 16 yaşındayken kadrosuna kattığı ancak sabır göstermediği Rumelu Lukaku'yu, yıllar sonra yeniden transfer etti.

Lukaku, 115 milyon euroya Inter'den Chelsea'nin yolunu tuttu. Resmi açıklamanın kısa süre içinde gelmesi bekleniyor ama bombayı Drogba patlattı.

"EVİNE DÖNDÜ"

Efsane futbolcu Drogba, Lukaku'nun Chelsea'ye transfer olduğunu bir fotoğraf ve notla duyurdu. Drogba, "Lukaku eve dönüyor" diyerek bir de kalp emojisi bıraktı.