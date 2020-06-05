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Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı

Palmeiras forması giyen Brezilyalı futbolcu Luiz Adriano'nun model eşi Ekaterina Dorozhko, siyah bir adamla evlendiği için ölüm tehditleri aldığını açıkladı.

Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
05.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:15

ABD'nin siyahi vatandaşı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin yankıları tüm dünyayı etkisi altına alırken, Palmeiras forması giyen Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko'dan çarpıcı bir iddia geldi.

İki yıl boyunca Spartak Moskova forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Luiz Adriano ile evli olan Ekaterina Dorozhko, yıldız futbolcunun geçen yaz Palmeiras'a transfer olmasının ardından sonra tehdit mesajları aldığını açıkladı.

Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı

"ŞANSLIYIM, ÇÜNKÜ ÇELİK GİBİ SİNİRLERİM VAR"

Instagram hesabından bir paylaşım yapan ünlü model, "Başlangıçta Brezilya'da maça gittiğimde insanlar bana bakarak 'Bakın, Rus geliyor, hahaha' diye bağırma cesaretine sahiplerdi. Her gün, benim ve ailemin ölmesini istediklerini söyleyen mesajlar attılar. Çünkü siyah bir adamla evliydim" ifadelerini kullandı.

Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı

"Şanslıyım çünkü çelik gibi sinirlerim var ve bu mesajları dikkate almayı bıraktım" diyen Dorozhko, George Floyd'un ölümünden sonra sokaklardaki binlerce protestocuya duyduğu sempatiyi de dile getirdi.

Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı

"BENİM İÇİN HEPİMİZ AYNIYIZ"

Dorozhko, "Dünyada olanlar yüzünden kalbim acıyor" diyerek yaşananlara karşı tepkisini belirtirken, "Eğitimim ve dünyaya bakış açım için aileme teşekkür ediyorum. İnsanları hiçbir zaman ten rengine, saç rengine veya durumuna göre ayırmadım. Benim için hepimiz aynıyız" şeklinde konuştu.

Luiz Adriano'nun eşi Ekaterina Dorozhko, siyahi biriyle evlendiği için ölüm tehditleri aldı
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