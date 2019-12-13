Luis Suarez'in Santiago Bernabeu'daki İlk El Clasico Golü

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:16

2014 yazında Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Luis Suarez, henüz ilk sezonunda Nou Camp'ta Real Madrid ağlarını sarsmayı başarmıştı, ancak Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da da ağları sarması için bir sezon daha beklemesi gerekti. 2015-16 sezonunda Bernabeu'daki ilk El Clasico golünü atan Luis Suarez'li Barcelona maçı 5-0 kazandı.