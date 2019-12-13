Haberler » Spor » Luis Suarez'in Santiago Bernabeu'daki İlk El Clasico Golü - Spor

Luis Suarez'in Santiago Bernabeu'daki İlk El Clasico Golü

2014 yazında Liverpool'dan Barcelona'ya transfer olan Luis Suarez, henüz ilk sezonunda Nou Camp'ta Real Madrid ağlarını sarsmayı başarmıştı, ancak Real Madrid'in sahası Santiago Bernabeu'da da ağları sarması için bir sezon daha beklemesi gerekti. 2015-16 sezonunda Bernabeu'daki ilk El Clasico golünü atan Luis Suarez'li Barcelona maçı 5-0 kazandı.

13.12.2019 18:15 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:16

2014 yazında 'dan Barcelona'ya transfer olan , henüz ilk sezonunda Nou Camp'ta Real Madrid ağlarını sarsmayı başarmıştı, ancak Real Madrid'in sahası 'da da ağları sarması için bir sezon daha beklemesi gerekti. 2015-16 sezonunda Bernabeu'daki ilk golünü atan Luis Suarez'li Barcelona maçı 5-0 kazandı.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler