Luis Figo'nun Manchester United'a Attığı Harika Gol 2003-04 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde iki dev ekip Manchester United ile Real Madrid karşılaştı. Santiago Bernabéu'da oynanan ilk maçın henüz 12. dakikasında, Portekizli kanat oyuncusu Luis Figo, harika bir vuruşla topu uzak köşeye yolladı ve Fabian Barthez'in koruduğu kalenin ağlarıyla buluşturdu. Real, Raúl'un iki golle katkı yaptığı maçta rakibini 3-1 mağlup etti.

2003-04 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde iki dev ekip Manchester United ile Real Madrid karşılaştı. Santiago Bernabéu'da oynanan ilk maçın henüz 12. dakikasında, Portekizli kanat oyuncusu Luis Figo, harika bir vuruşla topu uzak köşeye yolladı ve Fabian Barthez'in koruduğu kalenin ağlarıyla buluşturdu. Real, Raúl'un iki golle katkı yaptığı maçta rakibini 3-1 mağlup etti. Kaynak: Dugout