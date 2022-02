Lucescu, Türk futbolunun başarısının yerli ve genç futbolculardan geçtiğine inanıyor Açıklaması

Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Türk futbolunun başarısı için kulüplerin yabancı oyuncu transferinden daha çok altyapılarından yetişen genç yeteneklere şans tanıması gerektiğini söyledi.

Daha önce Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen teknik direktör, Ukrayna ekibinin Antalya kampında AA muhabirinin, Dinamo Kiev'in yanı sıra Türk futbolunun geleceği, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon adayına, "Üç büyükler" ile Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın durumuna ilişkin sorularını yanıtladı.

Antalya'da kamp yapmaktan memnuniyet duyduğunu, Dinamo Kiev'in büyük bir kulüp ve marka olduğunu ifade eden Lucescu, geçen sezon mavi-beyazlılarla Ukrayna Premier Lig'de şampiyonluk kupası, Ukrayna Kupası ve Ukrayna Süper Kupası'nın sahibi olduklarına dikkati çekti.

Mircea Lucescu, çalıştırdığı takımın geleceğini de planladığını vurgularken, sol bek Vitaliy Mykolenko'nun İngiltere Premier Lig takımlarından Everton'a transfer olduğunu anımsattı.

Dinamo Kiev'in çok iyi durumda olduğuna işaret eden 76 yaşındaki tecrübeli teknik direktör, "Elimizdeki yeteneklerle idare etmeye çalışıyoruz. Çok büyük yıldızlar alamıyorum kulüpteki ekonomik sıkıntılardan dolayı. Ama şu an için takımda her şey yolunda. Bu istikrarın devam etmesini diliyorum. Dinamo Kiev'in her geçen yıl daha iyi olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Lucescu, Dinamo Kiev'i çalıştırmaya başladığı dönemde taraftarın bir kısmının kendisine gösterdiği tepkiyi normal karşıladığını, kariyeri boyunca sadece Türkiye'de karşı takım taraftarlarının desteğini gördüğünü anlattı.

"Onu hiç unutamıyorum"

Galatasaray'dan Beşiktaş'a transfer olduğunda unutamadığı anısını paylaşan ve Türk futbol taraftarından övgüyle bahseden Lucescu, şunları kaydetti:

"Sadece Türkiye'de rakip taraftarlar bana iyi davrandı. Galatasaray'dan Beşiktaş'a gittiğimde Ali Sami Yen'deki ilk maçta Galatasaray taraftarları beni alkışlamışlardı. Onu hiç unutamıyorum. Benim için inanılmaz bir atmosferdi. Türk futbol taraftarları inanılmaz. Futbolu iyi biliyorlar, yakından takip ediyorlar. Futbolcuları nasıl onore edeceklerini de iyi biliyorlar. Bazı maçlarda tabii büyük baskı oluştururlardı. Bu tabii ki takımın mücadelesine pozitif yansırdı. Türk futbolunu seviyorum. Türk futbolu içinde olmaktan hep mutlu oldum. Türkiye'de geçen futbol kariyerimden onurluyum."

Dış transferlerin altyapıdaki gençlere etkisi

Türkiye'de çok yetenekli oyuncular olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, "Birçok takım dışarıdan futbolcu alıyor. Dış transferlerin çok olması altyapıdan gelecek gençlerin önünü kapatıyor. Türkiye, çok yetenekli, genç oyuncuların olduğu bir ülke. Sadece onları iyi organize etmek gerekiyor. Oyundaki taktik kapasitelerini, verimlerini artırmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye Milli Takımı'nda kısa zamanda iyi işler yaptığımıza inanıyorum"

Bir dönem A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Lucescu, kendi döneminde forma şansı verdiği genç oyuncuların, daha sonra takımın elde ettiği sonuçlara göre değiştirildiğini ileri sürdü.

Daha tecrübeli oyunculara forma şansı verildiğini ifade eden Mircea Lucescu, sözlerine şöyle devam etti:

"Gördünüz birçok oyuncu benim dönemimde yurt dışındaki takımlarda forma şansı buldu. Bunu kısa zamanda gerçekleştirmeye çalıştım. Büyük liglerde oynayan futbolculara sahip olmak önemli. İsviçre Milli Takımı iyi bir ekip. Çünkü genç oyunculara şans tanıyıp, başka ülkelerin üst liglerinde oynatıp tecrübe kazandırıyorlar. Hırvatistan da öyle. Büyük liglerde oynayan futbolcuları var. Arnavutluk da aynı şekilde futbolcuları yurt dışında oynuyor. Genç yeteneklerle milli takım daha tecrübeli oluyor. Türkiye Milli Takımı'nda kısa zamanda iyi işler yaptığımıza inanıyorum."

"Portekiz eski Portekiz değil"

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 24 Mart'ta Portekiz ile karşı karşıya geleceğini hatırlatan Lucescu, Türkiye'nin bu maçta şansının olduğunu söyledi.

Bunun daha çok futbolcuların performansına bağlı olduğunu anlatan Lucescu, "Portekiz eski Portekiz değil. Ronaldo eski günlerinden uzak. Türkiye Milli Takımı, Portekiz'e göre daha genç. Gençlere de şans tanırsa bu maçta iyi sonuç elde edebilir." değerlendirmesini yaptı.

"Trabzonspor şampiyonluğa daha yakın"

"Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ın kötü sezon geçirmesini de değerlendiren Rumen teknik adam, "Gerçekten zor bir dönem geçiyor. Fakat diğer takımlardaki potansiyel de ortaya çıkıyor. Üç büyüklerin düşüşü, Anadolu kulüplerinin yükselişi. İyi futbol oynuyorlar. Kayserispor, kupa maçında Fenerbahçe'yi eledi. 'Üç büyükler'in bu başarısız gidişe çare bulması lazım. Kovid-19 salgını bence taraftarların tribünlerde yer alamamasından dolayı büyük kulüpleri daha çok etkiledi." diye konuştu.

Lucescu, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olarak Trabzonspor'u gördüğünü açıkladı.

İstanbul takımlarının geriden gelip Trabzonspor'u yakalamasının zor olduğunu öne süren Mircea Lucescu, "Trabzonspor şampiyonluğa daha yakın." ifadesini kullandı.

Rumen teknik adam, Türkiye Süper Ligi'nin Avrupa'daki en iyi ilk 7 lig arasında yer aldığını, bunun da önemli olduğunu sözlerine ekledi.