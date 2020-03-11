Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım Son olarak A Milli Futbol Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu, Fenerbahçe dedikoduları hakkında konuştu. Ersun Yanal öncesi Fenerbahçe'yle görüştüğünü doğrulayan Lucescu, bu dönemde herhangi bir teklif almadığını ifade etti.

Türkiye'de son dönemde teknik adam arayışındaki büyüklerin listesine hep ilk sıradan giren Mircea Lucescu, bu kez de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve ekibinin radarında. Rumen teknik adam, konuya dair ilk kez Fanatik Gazetesi'ne konuştu.

Ersun Yanal öncesi Fenerbahçe'yle görüştüğünü ancak anlaşamadığını itiraf eden Lucescu, bu dönemde teklif almadığını söyledi.

İşte kurt hocanın sözleri:

"Bir kere şunu dürüstçe söylemem gerek. Ben bu dönemde Fenerbahçe'den teklif almadım. Evet, Ersun Yanal gelmeden Sayın Ali Koç ile iki kez görüşmüştük ancak bazı nedenlerden dolayı olmadı. Türkiye'de adımın geçtiğini duyuyorum, bu beni mutlu ediyor, fakat ortada somut bir şey yok. Ve ben gerçekleşmemiş bir olay için yorum yaparsam, 'Bu adam deli' derler."

"REKLAM YAPMADIM, OTURDUM"

"Popülerlik ve para benim adımla anılamaz. Öyle olsa adım her anıldığında, reklamımı yapardım! Sessizce kenarda oturdum, bu yüzden de hep adım anıldı. Şu anda fizik olarak çok iyiyim. Sağlığım yerimde, hırsım, azmim her zamanki gibi. Şu anda Haziran ayını bekliyorum. İsviçre'den Sion Kulübü başta olmak üzere birkaç net teklif var. Bakacağım..."

"TÜRKİYE'NİN BİR PARÇASIYIM"

"Ben kendimi Türk Futbolu'nun bir parçası olarak görüyorum. Çalıştığım kulüplere büyük emeklerim olduğuna inanıyorum. Türk Milli Takımı için de öyle. Türkiye hakkında ağzımdan asla negatif bir kelime çıkmaz. Tek isteğim büyük takımların sıkıntılı dönemlerini atlatmaları ve ayağa kalkmaları. Baharda takımlarınızı Avrupa sahnesinde görmek bana gurur verir."

"KALBİM SERGEN YALÇIN'LA"

"Beşiktaş Yönetimi ile aramızda bazı görüşmeler oldu, anlaşamadık. Size ayrıntıları veremem. Polemik yaratmak doğru olmaz. Öğrencilerimin iyi işler yaptığını görmek beni inanılmaz mutlu ediyor. Sergen Yalçın'ı ve onun Beşiktaş'ını izliyorum. Fantastik işler yapıyor. Geleceği çok parlak bir teknik adam. Kendisine bol şans diliyorum. Kalbim onunla."

"İLGİNÇ BİR YARIŞ OLUYOR"

"Türkiye Ligi'ni yakından takip ediyorum. Çok ilginç bir şampiyonluk yarışı oluyor. Tüm takımların, hatta Beşiktaş'ın bile şansı var. Bu taraftarlar için muhteşem bir şey. Burada bir paragraf açmak istiyorum. Evet; Türkiye'de şampiyon olmak çok önemli. Ancak ondan da önemli bir şey var. O da şampiyon takımın Türkiye'yi Avrupa'da çok iyi temsil edecek olması."