Lübnan Meclis Başkanı Berri'den "hükümetten çekilme" uyarısı
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Lübnan Meclis Başkanı Berri'den "hükümetten çekilme" uyarısı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen gurbetçiler için harekete geçilmezse lideri olduğu Şii Emel Hareketinin koalisyon hükümetinden çekilebileceği uyarısında bulundu.

29.03.2020 03:08 | Son Güncelleme: 29.03.2020 03:08
Lübnan Meclis Başkanı Berri'den

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerine dönemeyen gurbetçiler için harekete geçilmezse lideri olduğu Şii Emel Hareketinin koalisyon hükümetinden çekilebileceği uyarısında bulundu.

Berri, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan hükümetini, koronavirüs salgını karşısında gurbetçileri bulundukları ülkelerde kaderlerine terk etmekle suçladı.

"Hükümetin gurbetçilere yönelik tutumu 31 Mart'a kadar devam ederse kabinedeki temsiliyetimizi askıya alacağız." ifadelerini kullanan Berri, yurtlarından uzak hayat mücadelesi veren vatandaşların, döviz girdisi sağlamak başta olmak üzere Lübnan'ı her türlü kalkındırdıklarını belirtti.

Meclis Başkanı, cuma günü de gurbetçilere ilişkin, "Dünya ülkeleri iadeleri için vatandaşlarının peşine düşüyor ancak bizler, devletin ihmali sonucu bunların Lübnan'ı terk ettiklerini unutuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başbakan Hassan Diyab, önceki gün basına yaptığı açıklamada, Kovid-19'a karşı hükümetin ilan ettiği seferberlik kararı çerçevesinde 12 Nisan'a kadar hava, kara ve deniz limanlarının kapatıldığını, kimse için istisna yapılmayacağını ifade etmişti.

Lübnan hükümeti, ülkeye giriş çıkışları durdurmadan önce Kovid-19'a yakalanmadıklarına dair ellerinde test sonuçlarıyla dönüşleri için vatandaşlarına 3 günlük süre tanımıştı.

Yurt dışında kalan çok sayıda Lübnanlı, yaşadıkları maddi ve manevi zorluklara işaret ederek ülkelerine dönmek istediklerine dair yerel basın ve sosyal medya üzerinden seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un ülkede ilk görüldüğü 21 Şubat'tan bu yana tespit edilen toplam vaka sayısını 412, yaşamını yitirenlerin sayısını ise 8 olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

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