Lübnan'daki hükümet karşıtı gösterileri esnasında bir eylemci kendini ateşe verdi
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Lübnan'daki hükümet karşıtı gösterileri esnasında bir eylemci kendini ateşe verdi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'nda bir gösterici kendisini ateşe verdi. 50 yaşlarındaki adam diğer göstericilerin müdahalesi ile kurtarıldı

08.12.2019 08:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 08:14
Lübnan'daki hükümet karşıtı gösterileri esnasında bir eylemci kendini ateşe verdi

'ın başkenti 'un merkezindeki Riyad es-Sulh Meydanı'nda bir gösterici kendini ateşe verdi.


Lübnan ajansı NNA'ya göre, Riyad es-Sulh Meydanı'nda 50 yaşlarındaki bir kişi üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdi. Meydanda bulunan diğer göstericiler yanmakta olan göstericiye müdahale ederek ateşi söndürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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