Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü
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Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü

09.10.2020 23:28 | Son Güncelleme: 10.10.2020 00:04

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir yakıt deposunda meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti.

Beyrut'un Tarik Cedide Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir vatandaşın benzin stokladığı yakıt deposunda çıkan yangın büyük patlamaya neden oldu.

Başkentin yoğun yerleşim yerlerinden biri olan bölgeye intikal eden çok sayıdaki itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Lübnan Kızılhaç Genel Sekreteri George Kittana, ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, yakıt deposundaki patlama sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cesedine ulaşıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı da olayda yaralananların tedavi masraflarının bakanlık tarafından karşılanacağını açıkladı.

Bu arada kendi özel şirketinde tüketilmek üzere benzin stoklayan vatandaşın olaydan sonra gözaltına alındığı aktarıldı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan'da yerel para birimindeki değer kaybından ötürü sık sık yakıt krizi gündeme geliyor. Bu nedenle Lübnanlıların son zamanlarda yakıt stoklamaya gittiği görülüyor.

Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü
Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü
Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü
Lübnan'da yakıt deposunda patlama: 4 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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