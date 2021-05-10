Loris Karius'un eski aşkı Instagram'da paylaştığı üstsüz fotoğrafla sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönem Karius'la beraberlik yaşayan fitness antrenörü Pamela Reif, Instagram'da oldukça cüretkar pozlar paylaşıyor. Instagram hikayelerinde üstüne giydiği spor malzemelerini tanıtan Reif, ardından aynı karşısında üstsüz paylaşım yaptı. Bir süre sonra bunu kaldırdı.

Gizli aşkların insanı Karius, birlikte olduğu insanları da popülerlik sahibi yaptı. Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde birliktelik yaşadığı fitness antrenörü Pamela Reif, Instagram'da çok cesur pozlar paylaştı. Üstündeki spor malzemelerini pazarlayan Reif, sonrasında ayna karşısına geçip üstsüz halini de paylaştı.

HIZ KESMİYOR

Reif bu hikayeyi silse de cüretkar pozlar onun tarzı. Youtube'da spor videoları çeken Pamela'nın Instagram'da 7,7 milyon takipçisi var.