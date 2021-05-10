Loris Karius'un eski aşkı Instagram'da paylaştığı üstsüz fotoğrafla sosyal medyayı salladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Loris Karius'un eski aşkı Instagram'da paylaştığı üstsüz fotoğrafla sosyal medyayı salladı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın eski file bekçisi Loris Karius, aşk hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönem Karius'la beraberlik yaşayan fitness antrenörü Pamela Reif, Instagram'da oldukça cüretkar pozlar paylaşıyor. Instagram hikayelerinde üstüne giydiği spor malzemelerini tanıtan Reif, ardından aynı karşısında üstsüz paylaşım yaptı. Bir süre sonra bunu kaldırdı.

Gizli aşkların insanı Karius, birlikte olduğu insanları da popülerlik sahibi yaptı. Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde birliktelik yaşadığı fitness antrenörü Pamela Reif, Instagram'da çok cesur pozlar paylaştı. Üstündeki spor malzemelerini pazarlayan Reif, sonrasında ayna karşısına geçip üstsüz halini de paylaştı.

Loris Karius'un gizli aşkı Instagram'da paylaştığı üstsüz fotoğrafla sosyal medyayı salladı

HIZ KESMİYOR

Reif bu hikayeyi silse de cüretkar pozlar onun tarzı. Youtube'da spor videoları çeken Pamela'nın Instagram'da 7,7 milyon takipçisi var.

Loris Karius'un gizli aşkı Instagram'da paylaştığı üstsüz fotoğrafla sosyal medyayı salladı
Loris Karius'un gizli aşkı Instagram'da paylaştığı üstsüz fotoğrafla sosyal medyayı salladı
Loris Karius'un eski aşkı Instagram'da paylaştığı üstsüz fotoğrafla sosyal medyayı salladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Burcu Biricik Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Gökhan Töre Ali Tandoğan Samet Aybaba
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Loris Karius'un eski aşkı Instagram'da paylaştığı üstsüz fotoğrafla sosyal medyayı salladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 13:56:55. #1.16#

title