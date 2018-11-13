Loris Karius'u Öpmek İstediğini Söyleyen Seda Akgül, Şimdi de Can Yaman'a Övgü Yağdırdı
Kaleci Loris Korius için "3 bin 750 TL vererek öperim" diyen Seda Akgül, bu sefer de Can Yaman'ı fıstık gibi bulduğunu ve hayatı boyunca böyle bir adamla olmadığını söyledi.
Yaptığı her açıklama ve fotoğrafı olay olan ünlü sunucu Seda Akgül, yeni açıklamasıyla gündeme oturdu. Akgül, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oldu.
"HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR ADAMLA OLMADIM"
Sunuculuk yaptığı programda Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius için "Şimdi Karius buraya gelse, veririm 3,750 lira. Gel kardeş der öperim" açıklamasıyla gündem olmuştu. Akgül şimdi de 'Erkenci Kuş' dizisinin başrol oyuncusu Can Yaman için "Fıstık gibi çocuk, hayatım boyunca böyle bir adamla olmadım." dedi.
"KARIUS'U PARA VEREREK ÖPERİM"
Seda Akgül, canlı yayında Loris Karius'u öpmek istediğini söyledi. Akgül, "Şimdi benim canım birine öpücük atmak istese" diyerek başladığı konuda şöyle konuştu: "Şimdi Karius buraya gelse, veririm 3,750 lira. Gel kardeş der öperim." Program sunucularından Hande Ataizi'nin "O zaman konuk alalım" demesine ise "Alalım ama eve, çaya gelsin" dedi.
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bu haber yaysınlayan tv kanalı kapatılmalı.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NAMAZ VARMII SEN ONDAN HABER VERR YAŞ GELMİŞ GİDİYORRRCevap Yaz Yayından Kaldır
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MARKETLERDEKİ POŞETLER UCRETLİ OLACAK ARTIK YASA MECLİSTEN GEÇTİ HAYIRLI OLSUN CANIM ULKEMECevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Şimdi bunun dediğini eğere bi erkek deseydi şu an ne konuşuyor olurduk sizce, medyanın iki yüzü karşımızdaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hiç bir meziyeti olmayınca kaale alınmıyor böyle saçma sapan şeyler ile gündemde tutunmaya çalışıyorCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır