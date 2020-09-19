Londra'dan çalınan 2,5 milyon sterlin değerindeki nadir kitaplar Romanya'da bulundu Londra'da çalınan ve aralarında Galile ve Isaac Newton'ın çalışmalarının ilk baskıları da bulunan 2,5 milyon sterlin değerindeki kitaplar Romanya'da bulundu.

Londra'da bir depodan çalınan 2,5 milyon sterlin değerindeki 200 kıymetli kitap, Romanya'nın kırsal kesimindeki bir evde bulundu. Polisin açıklamasına göre, bulunan kitaplar arasında Galile ve Isaac Newton'ın çalışmalarının ilk baskıları da var.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Kitaplar Ocak 2017'de Londra yakınlarındaki deponun çatısına delikler açıp, iplerle kendilerini sarkıtarak sensörleri etkisiz kılan hırsızlar tarafından çalınmıştı. Zanlıların daha sonra, Romanyalı bir organize suç örgütünün üyesi oldukları saptandı. Londra Polisi'nden yapılan açıklamada, zanlıların İngiltere genelinde içinde değerli eşya bulunan bir dizi depo soygunundan sorumlu oldukları belirtildi. Kitapların, Romanya'nın kuzeydoğusundaki Neamt bölgesinde bulunan bir evde yapılan aramada, yerin altında bulunduğu açıklandı.

45 FARKLI ADRESE BASKIN YAPILDI

Kitaplar, Haziran 2019'da İngiltere, Romanya ve İtalya'daki 45 farklı adrese yapılan baskından sonra ele geçirildi. Soruşturmada 13 kişiye suçlama yöneltildi ve bunlardan 12'sinin suçlamaları kabul ettiği açıklandı.

ÜNLÜ İSİMLERİN KİTAPLARI BULUNUYOR

Kitaplar arasında, Dante'nin eserlerinin nadir bulunan baskıları, İspanyol ressam Fransisco de Goya'nın skeçleri ve Galile ile Isaac Newton'ın 16. ve 17. yüzyıl baskısı eserleri bulunuyor. Eserler, ABD'nin Las Vegas kentindeki özel bir kitap müzayedesine gönderilmeden önce, söz konusu depoda saklanıyordu.