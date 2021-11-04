Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

AA - Haberler | Spor
Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

Lokomotiv Moskova maçını yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için TFF'ye yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı. Karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük ilgi gösterirken Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftarlar ilgi yoğun gösterdi.

EN SON 1 MART 2020'DE TAM SEYİRCİ KAPASİTESİYLE OYNANMIŞTI

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi. Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.

Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

Lokomotiv Moskova maçına taraftarlar akın etti! Galatasaray, 613 gün sonra ilki yaşadı

AA - Spor Haberleri
Canlı yayına damga vuran an! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir neye uğradığını şaşırdı

Canlı yayına damga vuran an! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir neye uğradığını şaşırdı

 Galatasaray taraftarı, Falcao formasına ufak bir dokunuş yaptı! Son haline beğeni yağıyor

Galatasaray taraftarı, Falcao formasına ufak bir dokunuş yaptı! Son haline beğeni yağıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title