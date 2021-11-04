Lokomotiv Moskova: 1-1

VAN (DHA) - Ata SELÇUK/

STAT: Ali Sami Yen Spor Kompleksi

HAKEMLER: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4'üncü hafta maçında Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takımın golü 43'üncü dakikada Feghouli'den gelirken, Lokomotiv Moskova ise 72'nci dakikada Kamano ile golü buldu. Galatasaray bu sonuçla puanını 8'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.

13'üncü dakikada Halil Dervişoğlu sol kanatta rakibinden sıyrıldı ve pasını yerden ceza sahası yayında bulunan Feghouli'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.

Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Ata Selçuk - Spor Haberleri

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