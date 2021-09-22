Lokantacı esnafından 'KDV indirimi uzatılsın' talebi

MANİSA (İHA) - Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, korona virüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen sektörleri desteklemek amacıyla konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uygulanan ve 30 Eylül'de sona erecek olan KDV oranı indirimlerinin uzatılması gerektiğini savundu.

Pandemi sürecinden en fazla etkilenen kesimlerin başında gelen yeme-içme sektöründe, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesiyle rahat bir nefes aldıklarını kaydeden Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, 30 Eylül'de sona erecek olan KDV indiriminin devam etmesi gerektiğini söyledi. Salgından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiklerini dile getiren Akgül, "KDV indirimi sektörümüz için can suyu niteliği taşıyor. Devam eden pandemi koşullarında esnaflarımızın birçoğu krizi aşabilmiş değil. Bizim hükümetimizden beklentimiz bu indirimin uzatılması yönünde. Farklı sektörlerde ki temsilciler de bizimle aynı görüşü taşıyor. KDV indiriminin devam etmesi demek Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan, onlarca sektörü direkt etkileyen yeme-içme hizmetlerinin aksamamasına neden olacaktır." dedi.

"Esnaflarımız halen zorlu bir süreçten geçiyor"

Pandemi döneminde uzun süre kapalı kaldıkları için sektörün olumsuz etkilendiğini sözlerine ekleyen Akgül, "Esnaflarımız halen zorlu bir süreçten geçiyor. İçinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte sağlanan desteklerin önemi bizim için çok büyük. KDV desteği özellikle küçük esnafımız için çok önemli. Bu nedenle talebimizi yineliyorum. KDV oranı indirimlerinin kesinlikle uzatılması gerekiyor." diye konuştu. - MANİSA

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri