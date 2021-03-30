Lojistik sektörü pandemiye rağmen büyüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lojistik sektörü pandemiye rağmen büyüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Lojistik sektörü pandemiye rağmen büyüyor

Korona virüs salgınında otomotiv, mobilya, zincir market, gıda ve içecek sektörünü destekleyen lojistik sektörü büyüyor.

Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir
Türkiye'de çalışmaları yapılan 'sprey aşı' salgını bitirmede önemli rol oynayabilir
Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı
Kaçırıldığını zanneden koronalı hasta ekiplere zor anlar yaşattı

Korona virüs salgınında otomotiv, mobilya, zincir market, gıda ve içecek sektörünü destekleyen lojistik sektörü büyüyor.

Yaptığı yeni anlaşmalarla 2021 yılına hızlı başlayan Kıvanç Lojistik, artan müşteri taleplerini karşılamak için araç filosunu güçlendiriyor. Birçok firmanın Güney Marmara Bölgesi'nde lojistik merkezi olarak çalıştığı firma e-ticaret depolamasında verdiği barkotlu ve raflı sistem hizmetiyle de tercih sebebi oluyor.

Güney Marmara'nın lojistik deposu

Fabrikadan ve tedarikçilerden gelen ürünler, Kıvanç Lojistik depolarında toplanıyor ve buradan da gideceği noktalara dağıtımı sağlanıyor. Lojistik, otomotiv, mobilya, zincir market, gıda ve içecek sektörlerinde çok sayıda firmanın operasyonel faaliyetleri, parsiyel taşımacılık işleri, ara taşımacılık faaliyetleri; liman - depo, depo - fabrika şeklinde Kıvanç Lojistik tarafından 7/24 çalışma sistemiyle karşılanıyor.

Pandemiye rağmen büyüme sürüyor

Öz sermayesi olan 60 araçlık kamyon ve tırlardan oluşan lojistik filosunu artan müşteri talepleri doğrultusunda büyütmeye devam eden firma filosuna 4 kamyon daha ekledi.

Yeni kamyonların teslim töreninde konuşan Kıvanç Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yüksel, "2021 yılı için öngördüğümüz yüzde 30 büyüme hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Ocak ayında araç filomuza 3 yeni tır eklemiştik, bugün de 4 tane kamyon aldık. Müşterilerimizin taleplerini en iyi şekilde karşılamak için çalışıyor, yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bize güvenen markalarımızla birlikte ülkemiz için üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz" dedi. - BURSA

Lojistik sektörü pandemiye rağmen büyüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Türkan Şoray Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Can Bartu Erol Bulut Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lojistik sektörü pandemiye rağmen büyüyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 10:35:47. #1.16#
title