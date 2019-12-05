Liverpool'un Everton'a Karşı Ezici Üstünlüğü

05.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:13

Liverpool, ezeli rakipleri Everton'la aralarındaki kıyasıya rekabette ezici bir üstünlüğe sahip. 2010'dan beri rakiplerine boyun eğmeyen Liverpool'da taraftarlar, arada geçen yıllarda 4-0'lık flaş skorlu galibiyetler ve son dakikalarda atılan dramatik gollerle yüksek heyecanlı anlara tanıklık ettiler.