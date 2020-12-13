Liverpool liderlik şansını kaçırdı
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Liverpool liderlik şansını kaçırdı

13.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:44
Liverpool liderlik şansını kaçırdı

İngiltere Premier Lig'deki 12. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

İngiltere Premier Lig'deki 12. hafta maçında Liverpool, deplasmanda Fulham ile 1-1 berabere kaldı.

Son şampiyon Liverpool, Craven Cottage Stadı'nda Fulham'ın konuğu oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, Jamaikalı oyuncusu Bobby de Cordova-Reid'in 25. dakikada attığı golle Liverpool karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Liverpool'da kazanılan penaltıyı 79. dakikada gole çeviren Muhammed Salah, skoru 1-1'e getirdi ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Puanını 25'e çıkaran Liverpool, averaj farkıyla Tottenham'ın arkasında ikinci sırada yer aldı. Fulham ise 8 puana yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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