Litvanya’dan Bursa’ya ekonomik işbirliği çağrısı
MÜSİAD Bursa Şubesi Dış İlişkiler Komisyonu tarafından düzenlenen 'Litvanya İş Fırsatları' konulu bilgilendirme toplantısı, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
17.11.2019 01:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 01:33
MÜSİAD Bursa Şubesi Dış İlişkiler Komisyonu tarafından düzenlenen 'Litvanya İş Fırsatları' konulu bilgilendirme toplantısı, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga'nın katılımıyla gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com