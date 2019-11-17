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Litvanya’dan Bursa’ya ekonomik işbirliği çağrısı

MÜSİAD Bursa Şubesi Dış İlişkiler Komisyonu tarafından düzenlenen 'Litvanya İş Fırsatları' konulu bilgilendirme toplantısı, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

17.11.2019 01:33 | Son Güncelleme: 17.11.2019 01:33
Litvanya’dan Bursa’ya ekonomik işbirliği çağrısı

MÜSİAD Bursa Şubesi Dış İlişkiler Komisyonu tarafından düzenlenen 'Litvanya İş Fırsatları' konulu bilgilendirme toplantısı, Litvanya'nın Ankara Büyükelçisi Audrius Bruzga'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Dunya.com

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