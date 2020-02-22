Liselerde sınıf geçmeyle ilgili yeni yönetmelik

22.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:05

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme sistemine ilişkin "Velilerimizin 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimizin 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor." dedi.