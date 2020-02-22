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Liselerde sınıf geçmeyle ilgili yeni yönetmelik

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde sınıf geçme sistemine ilişkin "Velilerimizin 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimizin 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor.

22.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:05
Liselerde sınıf geçmeyle ilgili yeni yönetmelik

Milli Eğitim Bakanı , liselerde sınıf geçme sistemine ilişkin "Velilerimizin 'Tamam, çok güzel', öğretmenlerimizin 'Böyle olursa eğitimde gerçekten büyük bir sıçrama olur', yöneticilerimizin 'keşke' dediği bir yönetmelik geliyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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