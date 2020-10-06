Lionel Messi, takım arkadaşlarını milli maçlara özel jetiyle götürecek

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 12 milyon sterlin yaklaşık 120 milyon TL'lik özel jetini Avrupa'da futbol oynayan milli takım arkadaşları için tahsis etti.

Arjantin Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri için 8 ve 13 Ekim'de sırasıyla Bolivya ve Ekvator ile karşılaşacak.

Lionel Messi koronavirüs salgınının yaşandığı bu dönemde milli takımdan takım arkadaşlarının güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için kendisine ait 12 milyon sterlin yaklaşık 120 milyon TL değerindeki lüks jetini tahsis etmeye karar verdi.

Messi'ye jette Paulo Dybala, Juan Foyth, Marcos Acuna, Lucas Ocampos ve Nicolas Otamendi gibi dünyaca ünlü futbolcuların eşlik edeceği düşünülüyor.

LÜKS JETTE YOK YOK

Arjantinli yıldızın jetinde adeta yok yok. İki banyonun bulunduğu jette bir mutfak, 8 yatak odası ve 16 deri kaplama koltuk bulunuyor.