Lionel Messi, 15 Milyon Dolara Özel Jet Satın Aldı
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, ailesinin yanına daha rahat gidebilmek için 15 milyon dolara özel bir jet satın aldı.
Barcelona'nın süper yıldızı Lionel Messi, İspanya ile Arjantin arasındaki yolculuklarında kullanmak üzere 15 milyon değerinde bir özel jet satın aldı. 2004 model bir Gulfstream V alan Messi'nin uçağında 16 koltuk, birisi duşlu olmak üzere iki tuvalet ve iki mutfak bulunuyor.
AİLE ÜYELERİNİN İSİMLERİNİ YAZDIRDI
Arjantinli yıldız, satın aldığı uçağa kendisine özel birkaç yenilik de getirerek uçağın kanat ve kuyruk kısmına forma numarası olan '10' yazdırırken, merdivenlere ise aile üyelerinden Leo, Antonella, Thiago, Ciro ve Mateo'nun isimlerini yazdırdı.
Arjantin medyasından Doble Amarilla'da yer alan haberde ise Messi'nin yeni jetinin Cuma günü Buenos Aires'e getirildiği ve yıldız futbolcunun yeni uçağı için San Fernando kasabasında bir hangar inşa edileceği belirtildi.
(Goal)
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Öte dünyada Zebanıler sana gosterır zenginlik neymiş bir futbol mactan okadar para alıyorsun ne kadar fakırın karnını doyurdun seni cimri para sızın ımanı olmuş taparsınız Fakırlerın hakkını verin cimrı olma!Cevap Yaz 1 1 Yayından KaldırCONİ: kıskanma adam çalmıyor çırpmıyor veren veriyor sana ne oluyor1 Yayından KaldırEMİRHAN: Nereden biliyorsun fakirlere yardım etmediğini ? Nereden biliyorsun bu dünyadan imansız gideceğini ?Yayından Kaldır
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Zenginin malı züğürdün çenesini yormasın şimdiCevap Yaz 4 Yayından Kaldır