Liman esnafı, kruvaziyer sorununa karşı dernek kurdu

06.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:36

İzmir Alsancak Limanı esnafları, kruvaziyerlerin yeniden İzmir'e gelmelerini sağlayacak çalışmalara destek olmak amacıyla İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneğini kurdu. Dernek yöneticileri, kruvaziyerlerin Türkiye'deki bazı limanlara uğrayıp İzmir'e gelmemelerinin nedeninin tanıtım eksikliği olduğunu savundu.



Kruvaziyer gemileri, 2016 yılı itibariyle rotalarından Türkiye'yi çıkardı, yılda 250 gemiyi ağırlayan İzmir Alsancak Limanı'nın esnafları da kepenk kapattı. 2018 itibariyle kruvaziyer gemilerinin Türkiye'deki bazı limanlara gelmeye başladığını ancak İzmir'in bu durumdan nasiplenemediğini belirten liman esnafları, gemileri yeniden İzmir'e çekebilmek için yapılması gereken çalışmalara, dernek çatısı altında destek olmaya karar verdi. İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği Başkanı Korhan Bilgin, "2017'den bu yana herkes oturuyor. Türkiye'ye gelen misafirler Kuşadası'na gidiyor, çünkü İzmir'de bir şey bulamıyorlar. Eğer burada da bir destinasyon oluşturursak o insanlar burada kalıp paralarını burada harcayacak. Bunları hep dile getirdik ama bir çalışma yapılmadı. İzmir'in tanıtımın yapılması, bir dosya oluşturulması gerekiyor. Limanın altyapısının hazırlanması, İzmir'de destinasyonların oluşturulması gerekiyor. Biz bunları söyledik ama hiçbir sonuca ulaşamadık. Bu yüzden İzmir Kruvaziyer ve Deniz Turizm Derneği adıyla bir dernek kurduk. Bu konuyla bizim uğraştığımız kadar yerel makamların uğraştığını düşünmüyoruz" dedi.



"Çektiğimiz acıları biz biliriz"



İzmir'de rutin seferli bir anlaşma olmadığını ifade eden Bilgin, "Bu esnaf beklenti içerisinde. Burada beklediğimiz günleri, çektiğimiz acıları, liman esnafı olarak biz biliriz. Ayrıca Kordon, Kemeraltı ve Kıbrıs Şehitleri Caddesi esnafının, taksicilerin, rehber arkadaşların neler çektiğini de biliyoruz. Türkiye'ye kruvaziyerlerin gelmemesinin en büyük sebeplerinden biri 2017-2018'de terör olaylarıydı ama 2018 itibariyle özellikle OHAL'in kaldırılmasıyla herhangi bir sorun kalmadı. Normalde İstanbul'a gelmeyen gemi İzmir'e uğramıyordu. 2020 mart sonu itibariyle İstanbul'daki Galataport devreye giriyor ama hala İzmir için bir anlaşma yok. Biz İzmir'i bilinçlendirmek istiyoruz. İzmir'de beklenti sahibi olan insanları mücadeleye davet ediyoruz. Bu iş mücadelesiz olmayacak. Galataport'un açılmasıyla İzmir Limanı'nın bağlantı limanı olma şansı oluştu. İstanbul'dan dönen ya da İstanbul'a giden gemilerin İzmir'e uğrama şansı çok yüksektir. Ancak İzmir'e gelmesi planlanan gemi yok. Turistik ve tarihi destinasyonlarımızı tanıtmamız gerekiyor. Biz neyin nasıl yapılması gerektiğini anlatmak için bu derneği kurduk" diye konuştu.



"İzmir nasibini alamadı"



Derneğin başkan yardımcısı Nihat Eracar da, son zamanlarda Karadeniz'den başlayıp Marmaris'e kadar gemi geldiğini ancak İzmir'e hala gemilerin gelmediğini söyledi. Eracar, "İzmir'e senede 250 gemi gelirdi. Şu anda hiçbir gemi gelmiyor. Gelmesi planlanan gemi de yok. Örneğin korona virüsü nedeniyle Uzak Doğu'ya gidecek gemilerin çoğu rotalarını bu tarafa çevirdi ama İzmir bundan nasibini almadı. Kuşadası'na 33 ek sefer bağlandı. Daha da gelecek olan var. Kuşadası'na bir geminin yanaşma maliyeti aşağı yukarı 40 bin dolarsa, İzmir'e 20 bin dolar. Kuşadası'na göre yarı fiyat maliyetimiz var ama bunu tanıtmak gerek" ifadelerine yer verdi.



"Rüzgar oluşturmak istiyoruz"



Dernek başkan yardımcısı Şenol Süs, "STK'ların, yerel yönetimlerin bir an evvel daha bilinçli bir şekilde, bu işten anlayan insanlarla çalışması ve durumu sonuca ulaştırmasını istiyoruz. Biz dernek olarak elimizden ne gelirse yapmak istiyoruz. İzmir'in tanıtımının yapılması için destek vermeye hazırız" derken, dernek saymanı Avni Çolak da "Geçmişte gelen gemilerin kaptanları İzmir Limanı'nın dünyadaki en kullanışlı ilk üç limanı arasında olduğunu söylüyordu. Gemi limana yanaştığında direkt şehrin göbeğine çıkıyorlar. Bu İzmir için en önemli avantaj. İzmir Limanı konum itibariyle çok iyi noktada. Ancak profesyonel ve iyi bir tanıtım eksiğimiz var. Biz dernekle ufak bir rüzgar oluşturmak istiyoruz. Umarız bu rüzgar, iyi anlamda bir fırtınaya dönüşür" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA