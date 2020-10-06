Lille'de takım kaptanı Fonte, koronavirüse yakalandı
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Lille'de takım kaptanı Fonte, koronavirüse yakalandı

06.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 06.10.2020 17:52

Lille'in kaptanı Jose Fonte'nin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'in kaptanı Jose Fonte, yeni tip koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs testi pozitif çıkan 36 yaşındaki Portekizli futbolcunun karantinaya alındığı belirtildi.

Fonte, ligde geçen pazar günü milli futbolcular Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın da forma giydiği Strasbourg maçında görev almıştı.

Lille'de takım kaptanı Fonte, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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