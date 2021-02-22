Lider Somaspor gurbette zincir kıracak
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Lider Somaspor gurbette zincir kıracak

22.02.2021 12:46 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:50
Lider Somaspor gurbette zincir kıracak

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Cizrespor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını tekrar 5'e çıkaran 46 puanlı lider Somaspor, iç sahadaki başarılı performasını deplasmana da yansıtmak istiyor.

Misli.com 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde düşme hattında yer alan Cizrespor'u 1-0 yenerek şampiyonluk yarışında en yakın rakibi Esenler Erokspor'la arasındaki puan farkını tekrar 5'e çıkaran 46 puanlı lider Somaspor, iç sahadaki başarılı performasını deplasmana da yansıtmak istiyor. Bileğinin bükülmediği evinde çıktığı 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik alarak 29 puan toplayan siyah-beyazlılar, dış sahadaki 3 maçlık galibiyet özlemini dindirmek istiyor. Ligde perşembe günü Play-Off hedefindeki Çatalcaspor'a konuk olacak Somaspor, rakibini mağlup ederek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşmak istiyor. Soma ekibi deplasmanda oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak 17 puan topladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şevket YILMAZ

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